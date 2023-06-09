Украинцам, которые пострадали от подрыва Каховской ГЭС, раздадут по 6600 грн: что известно

Украинцы, которые пострадали в результате подрыва Россией Каховской ГЭС могут получить по 6600 грн. Выплаты осуществляются в течение трех месяцев – по 2200 грн на человека на месяц.

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Это предусматривает программа Агентство США по международному развитию (USAID). В целом организация выделила на помощь украинцам 22,4 млн грн.

Предполагается, что деньги получат около тысячи семей, которые пострадали от наводнения. Максимальное количество членов домохозяйства – пять человек.

Важно, что 2200 грн выплачивается на каждого члена семьи. То есть семья из трех лиц получит 6600 грн за один месяц и 19 800 грн за три месяца.

Для определения круга лиц, которым требуется помощь, USAID сотрудничает с органами социальной защиты населения. Кроме того, с 6 июня USAID работает в координации с Херсонской областной и городской администрациями, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям, Министерством по вопросам восстановления Украины и другими государственными органами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине возобновили прием заявок на выплату 16 тыс. грн от Красного Креста. Денежные средства могут получить совершеннолетние граждане со статусом лиц с инвалидностью 1 и 2 групп, полученной в результате войны.

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