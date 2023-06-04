Украинцы могут получить 16 тыс. грн от Красного Креста: как подать заявку
В Украине возобновлен прием заявок на выплату 16 тыс. грн от Красного Креста. Денежные средства могут получить совершеннолетние граждане со статусом лиц с инвалидностью 1 и 2 групп, полученной в результате войны.
Об этом говорится в сообщении Министерства по делам ветеранов Украины. Украинцы могут получать финпомощь единовременным платежом на банковский счет заявителя в размере 4 тыс. грн в месяц. Выплаты будут производиться в период 4-х месяцев независимо от получения ими других видов финпомощи.
Как получить деньги?
- Перейдите на сайт eveteran.gov.ua;
- кликните ссылку "Оказание поддержки лицам с инвалидностью в результате войны";
- пройдите электронную идентификацию и аутентификацию с использованием интегрированной системы электронной идентификации, электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи;
- проверьте правильность написания своих данных – фамилию, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Затем укажите международный номер банковского счета IBAN, телефонный номер и адрес электронной почты.
При этом перед тем, как отправить заявление, следует проверить данные и согласиться на обработку и передачу данных о себе. Специалисты верифицируют наличие статуса ветерана войны – лица с инвалидностью 1 или 2 группы заявителя в Едином госреестре ветеранов войны.
Так, если лицо отвечает этому критерию, то данные заявителя в автоматическом режиме передаются Красному Кресту. Вскоре организация выплатит денежные средства заявителю.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине с 1 июня Кабинет министров запустил программу монетизации детского оздоровления. Деньги могут получить родители, у которых есть дети с инвалидностью или многодетные семьи из определенного перечня областей.
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