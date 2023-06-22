Украинцам пересчитали пенсии: кому в июне прибавят 1200 грн

В Украине около 400 тысяч пенсионеров получили прибавку к пенсии в июне. Речь идет о работающих пенсионерах. По закону повышение состоялось с апреля, но, так как статистика приходит с опозданием в два месяца, повышенную выплату будут платить с июня.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. И в июне размер повышения будет в три раза большим (потому что заплатят и то, что не заплатили в апреле, мае). Из 400 тыс. украинцев прибавку в среднем в 410 грн получили 73,8 тыс. человек. Это те, у кого зарплата уже в пенсионном возрасте была выше, чем до выхода на пенсию. Поэтому им при перерасчете пенсии учли и новый стаж, и новый размер зарплаты. В июне они получат 1227,4 грн дополнительно к той пенсии, которую получали в прошлом месяце. А с июля – ежемесячно будут получать на 410 грн больше.

Еще 327,2 тыс. украинцев получили повышение только из-за роста стажа. В среднем их выплата увеличится на 179,4 грн.

В июле ожидается повышение пенсий для бывших чиновников, ученых, журналистов. Речь идет о тех, кто успел выйти на заслуженный отдых по уже не действующим законам. В рамках пенсионной реформы отменили специальные пенсии для разных категорий, но те пенсионеры, которые успели выйти на пенсию, все еще получают выплаты по тем старым правилам. Выплаты в июле им повысят на 19,7%.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине планируют провести пенсионную реформу. Она позволит платить сразу по две пенсии.

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