Украинцам платят до 3000 грн за старую монету: как она выглядит. Фото

В Украине в 1996 году был отчеканен небольшой тираж монет номиналом 1 копейка для годового набора НБУ. Однако 1 коп. 1996 г. встречалась не только в наборах, иногда ее находили в обращении. За такие монеты теперь готовы платить до 3000 грн.

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В целом все 1 коп. 1996 года являются ценными. "Тираж был невелик, чем объясняется высокая цена монеты", – объясняют эксперты проекта "Монеты-ягодки".

При этом специалисты предупреждают: монеты из обращения стоят дешевле, чем копейки из набора. Если вы не можете их различить, следует обратиться к специалистам, это поможет избежать ошибок или обмана.

В целом известны две разновидности копейки 1996: 1БА и 1БВ. Вторая монета дороже:

Разновидность Цена 1БА, крупные ягоды 1300-2000 грн 1БВ, мелкие ягоды 2500-3000 грн

Отличаются разновидности по реверсу. Так:

на 1БА изображены крупные ягоды, в гроздьях №7 и 8 хвостик примыкает;

1БВ – маленькие ягоды, в гроздьях №7 и 8 хвостик не примыкает.

В Украине есть несколько вариантов, где продать ценные монеты. Самые популярные – специализированные онлайн-аукционы, например, "Виолити", форум "ІТК" и др.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут неплохо заработать на монете 1 грн 2002 года выпуска. Те, кому попалась такая гривня с гладким ребром, могут ее продать по цене до 3300 грн.

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