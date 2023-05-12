Украинцам повышают зарплаты: кто будет получать минимум 28 тыс. грн

Правительство обязало повысить заработную плату медикам на прифронтовых территориях и в зоне активных боевых действий – приняв соответствующее постановление. Так теперь, работающие в зоне активных боевых действий врачи и фармацевты должны будут получать не менее 28 000 грн в месяц.

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Об этом сообщили в Минздраве. Там отметили, что такая же зарплата должна быть у:

профессионалов в области здравоохранения;

профессионалов с высшим немедицинским образованием в области здравоохранения.

Кроме того, медсетстры и медбраты, работающие в зоне активных боевых действий, должны будут получать не менее 18 000 грн. А младшие медработники – не меньше 9 000 грн.

На территориях возможных боевых действий (прифронтовых) минмальная зарплата устанавливается на уровне 23 000 грн для врачей, фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в области здравоохранения. А также:

15 500 грн – для медсестер и медбратов;

8 000 грн – для младших медработников.

"Решение постановления распространяется на медицинских работников здравоохранительных учреждений, имеющих контракт с Национальной службой здоровья. Постановление будет действовать до конца 2023 года", – говорится в сообщении.

Хотят сохранить кадровый потенциал

В то же время в Минздраве отметили: целью повышения минимальных зарплат является сохранение кадрового потенциала на прифронтовых территориях и зоне активных боевых действий. Ведь медики, "выполняющие свои обязанности в опасных условиях труда с постоянным риском для жизни и здоровья", должны быть обеспечены достойной заработной платой.

"Зарплаты медицинским работникам в зонах активных боевых действий должны быть повышены. Это честно и справедливо. Должны сделать все, чтобы украинцы, проживающие близко к линии фронта, получали всю необходимую им медицинскую помощь", – резюмировали в министерстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным правительства, в целом средний размер заработной платы в поданных в службу занятости вакансиях составляет 11 тыс. грн. В частности, среди работников сферы торговли и услуг – 12 тыс. грн, квалифицированных рабочих сельского и лесного хозяйств – 8 тыс. грн, квалифицированных рабочих с инструментом – 11 тыс. грн.

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