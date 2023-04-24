Украинцам предлагают "улучшить мобильную связь", после чего с карт исчезают деньги: раскрыта схема обмана

Мошенники воруют деньги у украинцев, блокируя мобильные номера своих жертв. Аферисты представляются сотрудниками компаний-мобильных и под предлогом проверки "для улучшения связи" крадут финансовые номера мобильных телефонов.

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О схеме предупредили в управлении Нацполиции в Тернопольской области. Один из жителей регионов попался на удочку мошенников и потерял более 30 тыс. грн.

Во время телефонного звонка абонента попросили ввести комбинацию цифр на телефоне и сообщить код, который придет в SMS. Пострадавший выполнил эту рекомендацию, а вскоре обнаружил отсутствие мобильной связи.

"Пока мужчина понял, что SIM-карта заблокирована и возобновил связь, мошенник сумел снять остаток с его банковской карты и открыть новую кредитную, а также похитить с нее 20 тысяч грн", – отметили в полиции. После обращения жертвы правоохранители устанавливают все детали мошенничества.

Как защититься от "мобильных" мошенников

В полиции призывают украинцев защищать телефонные номера, привязанные к банковским приложениям. В частности, не использовать финансовый номер в соцсетях, объявлениях в интернете и контактах с клиентами.

Самым надежным способом защиты считается переход на контракт с мобильным оператором – тогда гарантировано никто не сможет украсть мобильный номер. Однако и на условиях контрактного обслуживания можно предпринять ряд шагов, которые повысят безопасность, в частности:

отключить услугу удаленной замены SIM-карты;

установить пин-код на SIM-карту со сложным 8-значным паролем и пароль блокировки телефона;

зарегистрироваться в онлайн-кабинете мобильного оператора.

"Смартфон является цифровым кошельком, а иногда даже платежным терминалом. Следовательно, тот, кто установит контроль над телефонным номером, сможет контролировать и счета владельца этого номера", – объяснили правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине группа мошенников из 13 человек обворовала около тысячи украинцев (на сумму около 2 млн грн). Они размещали вредоносные ссылки на специальных сайтах, похожих на платформы с объявлениями, интернет-магазины и онлайн-банкинг.

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