Украинцам придется платить за въезд в ЕС: что нужно знать о новых правилах

Украинцы и граждане 59 других стран, где действует безвизовый режим с Европейским Союзом (ЕС), с 2024 года должны получить специальное разрешение на въезд ETIAS. Эта процедура обойдется в 7 евро (276,20 грн) с одного человека.

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Важная деталь: разрешение необходимо будет оформлять не позднее 96 часов до поездки на территорию Евросоюза, говорится в сообщении Time Out. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Новая пропускная система для посещения стран ЕС, так называемая "Система авторизации въезда в Европу" (ETIAS), должна вступить в силу в 2024 году. В рамках этой программы граждане стран, путешествующих в Евросоюз традиционно без виз, должны получить специальное разрешение на въезд или транзит через ЕС", – говорится в заявлении издания.

Среди стран, которые должны использовать эту программу: Украина, Албания, Аргентина, Бразилия, Канада, Грузия, Израиль, Япония, Мексика, Молдова, Черногория, Южная Корея, ОАЭ, Великобритания, США и другие.

При этом, как отмечается, туристам не нужно будет оформляться и каждый раз платить сбор. По новым правилам, такое разрешение будет действовать в течение 3 лет или до даты окончания срока действия паспорта заявителя. Разрешение позволит находиться на территории ЕС до 90 дней в течение 6 месяцев.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ЕС может не отменить ограничения по ввозу украинского зерна в июне. Запрет импорта в таком случае останется в силе до конца сбора урожая в октябре-2023 или даже до конца года.