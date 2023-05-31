В ЕС задумали надолго продлить запрет на импорт украинского зерна: что известно

Европейский Союз (ЕС) может не отменить ограничения на ввоз украинского зерна в июне. Запрет импорта в таком случае останется в силе до конца сбора урожая в октябре-2023 или даже до конца года.

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Об этом заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, пишет The Guardian. При это Европейская комиссия пока не приняла окончательного решения и не согласовала продление ограничений.

"В прифронтовых странах сейчас больше украинского зерна, чем в Украине", – сказал он Войцеховский. Он добавил, что надеется убедить другие страны ЕС в том, что будет "справедливо" продлить ограничения на импорт.

В противном случае в Европе возникнут "огромные проблемы", считает еврокомиссар. Однако против таких ограничений жестко выступает сама Украина.

По словам министра сельского хозяйства Украины Николая Сольского, такие действия ЕС играют на руку России. "Мы считаем, что их продолжение (запретов на импорт. – Ред.) – это неправильный курс действий, и мы против них", – сказал Сольский.

Запрет импорта украинского зерна был введен после жалоб фермеров из стран ЕС, которые граничат с Украиной. По словам европейских аграриев, наплыв продовольствия из Украины обвалил цены на местных рынках и не дает фермерам получать прибыль.

Ограничения начали вводить в апреле. Первой на такой шаг решилась Польша, далее последовали другие страны-соседки Украины. При этом украинскому минсельхозу удалось договориться о том, чтобы запрет не распространялся на транзит зерна через эти страны. В противном случае Украина бы потеряла значительную долю продаж продовольствия третьим странам, т.к. зерновой коридор в Черном море не позволяет экспортировать весь объем товара.

Изначально решения соседей Украины шли в разрез с нормами самого ЕС. Но в конечном итоге Еврокомиссия заключил соглашение с пятью государствами – Польшей, Венгрией, Словакией, Болгарией и Румынией – и позволила им временно заблокировать импорт зерна из Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты украли уже около 4 млн тонн зерна. Продовольствие россияне вывозят преимущественно по ночам, а продают другим подсанкционным странам.