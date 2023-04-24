Украинцам придется ждать повышенных пенсий до лета: какие выплаты отложили и почему

Работающие пенсионеры в Украине получат повышенные выплаты только с 1 июня. Пересчет состоялся в апреле, однако обновленные суммы выдадут сразу за три месяца.

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Задержка объясняется тем, что данные об уплаченных взносах из запрплат в этом году поступают в Пенсионный фонд с опозданием. Как объяснила в эфире телемарафона глава Минсоцполитики Оксана Жолнович, учитывая мартовское и апрельское повышения, средняя пенсия в Украине достигла 5300 грн.

"Для подавляющего большинства пенсионеров увеличение составило 400-600 грн. Для пенсионеров, для которых перерасчет не составлял такой суммы, мы осуществляли доплату в 100 грн. То есть каждый пенсионер в Украине получил увеличение как минимум на 100 грн", – отметила Жолнович.

Напомним, по закону, на перерасчет пенсии в апреле имели право работающие украинцы, которые выполнили такие условия:

продолжили работу после назначения пенсии;

за время работы получили не менее 24 месяцев дополнительного стажа.

Ранее стало известно, что в Украине готовятся проверить правомерность пенсионных выплат. После верификации пенсий могут лишиться те, кто серьезно нарушил правила, например получал деньги по поддельным документам, на ошибочную фамилию.

Кроме того, предполагается, что пенсию не будут платить за длительные периоды пребывания за границей. Об этом говорится в опубликованном на сайте ФПУ проекте приказа "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут оформлять и получать пенсионные выплаты, даже находясь за границей. Деньги будут направлены через госкомпанию "Укрпочта", их можно получить наличными.

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