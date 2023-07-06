Украинцам раздадут семена для осенней посевной: кто может получить

Украинские фермеры-физлица смогут получить семена зерновых для осенней посевной кампании 2023 года. Юридические лица семена не получат. Помощь аграриям окажут в регионах, которые сильнее всего пострадали от войны.

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Это Сумская, Черниговская, Донецкая, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская и Одесская области, сообщает Минагропрод. Семена предоставит Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) при финансовой поддержке правительств Японии и Норвегии.

Заявители могут выбрать одну из двух озимых культур – пшеницу или ячмень. Заявки необходимо подать до 20 июля через Государственный аграрный реестр .

В рамках программы каждый фермер получит 2 тонны семян озимых культур. Этого достаточно для засева 10 га земли.

В программе могут участвовать только физические лица-предприниматели и физические лица, осуществляющие свою деятельность в указанных областях. Если ограничения и по площади земли (собственной или в аренде) – от 5 до 100 гектаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США считают, что Украина в 2023/24 г. сократит производство пшеницы на 21% по сравнению с предыдущим годом. Украина сможет экспортировать 10 млн тонн пшеницы по сравнению с 15 млн тонн в 2022/23 году.