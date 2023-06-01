Украинцам раздают бесплатные продуктовые наборы: кто и где может получить
Жители Николаевской области, которые относятся к социально уязвимым категориям населения, могут получить бесплатные продуктовые наборы. В них входят основные продукты питания.
Помощь предоставляют благотворительный фонд Щедрик в партнерстве с ГО "Тарелка". "В продуктовый набор обычно входит сахар, молоко, вода, лапша быстрого приготовления, консервы мясные или рыбные – это основное. Другое может меняться", – рассказала соцработница из Николаева Елена Липтуга.
Кто может получить бесплатные продукты
Получить продуктовый набор могут жители Николаева и Николаевской области. Получатели должны соответствовать хотя бы одному критерию:
- официально зарегистрированные переселенцы (ВПЛ);
- люди старше 75 лет;
- люди с инвалидностью 1-й, 2-й и 3-й группы, а также хроническими заболеваниями (с документальным подтверждением);
- семьи с детьми до двух лет
- семьи с тремя и более детьми;
- малообеспеченные семьи (имеют соответствующую справку);
- одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних детей.
Как оформить помощь продуктовыми наборами
Чтобы оформить заявку нужно заполнить анкету по ссылке. При этом важно иметь документы, подтверждающие статус (например, справка ВПЛ, удостоверение многодетной семьи и т.д.).
Также потребуется внести личные данные в заявку. Это:
- ФИО, номер паспорта и налоговый номер получателя;
- номер телефона и e-mail для связи;
- адрес регистрации и фактического проживания;
- льготная категория.
Нужно будет также указать, получали ли вы помощь от других благотворителей в течение 30 дней. Кроме того, нужно предоставить разрешение на обработку персональных данные, и выберите адрес, по которому будет удобно забрать помощь.
Если заявка будет принята, получателю позвонят и скажут, куда ехать за продуктами. Наборы доставляются по адресу только маломобильным людям.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 30 мая запустили второй этап программы єВідновлення. Речь идет о компенсациях за разрушенное жилье, которые будут производиться с помощью выдачи жилищных сертификатов или зачисления средств на специальный счет, деньги с которого нельзя тратить по своему усмотрению.
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