Украинцам раздают бесплатные продуктовые наборы: кто и где может получить

Жители Николаевской области, которые относятся к социально уязвимым категориям населения, могут получить бесплатные продуктовые наборы. В них входят основные продукты питания.

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Помощь предоставляют благотворительный фонд Щедрик в партнерстве с ГО "Тарелка". "В продуктовый набор обычно входит сахар, молоко, вода, лапша быстрого приготовления, консервы мясные или рыбные – это основное. Другое может меняться", – рассказала соцработница из Николаева Елена Липтуга.

Кто может получить бесплатные продукты

Получить продуктовый набор могут жители Николаева и Николаевской области. Получатели должны соответствовать хотя бы одному критерию:

официально зарегистрированные переселенцы (ВПЛ);

люди старше 75 лет;

люди с инвалидностью 1-й, 2-й и 3-й группы, а также хроническими заболеваниями (с документальным подтверждением);

семьи с детьми до двух лет

семьи с тремя и более детьми;

малообеспеченные семьи (имеют соответствующую справку);

одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних детей.

Как оформить помощь продуктовыми наборами

Чтобы оформить заявку нужно заполнить анкету по ссылке . При этом важно иметь документы, подтверждающие статус (например, справка ВПЛ, удостоверение многодетной семьи и т.д.).

Также потребуется внести личные данные в заявку. Это:

ФИО, номер паспорта и налоговый номер получателя;

номер телефона и e-mail для связи;

адрес регистрации и фактического проживания;

льготная категория.

Нужно будет также указать, получали ли вы помощь от других благотворителей в течение 30 дней. Кроме того, нужно предоставить разрешение на обработку персональных данные, и выберите адрес, по которому будет удобно забрать помощь.

Если заявка будет принята, получателю позвонят и скажут, куда ехать за продуктами. Наборы доставляются по адресу только маломобильным людям.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 30 мая запустили второй этап программы єВідновлення. Речь идет о компенсациях за разрушенное жилье, которые будут производиться с помощью выдачи жилищных сертификатов или зачисления средств на специальный счет, деньги с которого нельзя тратить по своему усмотрению.

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