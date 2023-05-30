Украинцам начали оформлять компенсации за разрушенное войной жилье: "живых денег" не дадут

В Украине запустили второй этап программы єВідновлення. Речь идет о компенсациях за разрушенное жилье, которые будут производиться с помощью выдачи жилищных сертификатов или зачисления средств на специальный счет, деньги с которого нельзя тратить по своему усмотрению.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Так, компенсация будет зависеть от вида помощи:

на строительство дома (выплата будет производиться на счет);

(выплата будет производиться на счет); на покупку квартиры или другого жилья с использованием жилищного сертификата (размер компенсации будет рассчитываться комиссией по специальной формуле, учитывающей регион расположения уничтоженного объекта, год застройки, площадь и др.).

Как отмечается, размер компенсации устанавливается на уровне не ниже стоимости постройки жилья соответствующей площади согласно его местонахождению. Такую сумму будет определять специальная комиссия.

Заявку для получения средств на ремонтные работы в рамках программы єВідновлення теперь смогут подать и те, у кого нет приложения Дія или даже смартфона. Для этого нужно обратиться в ЦНАП или орган соцзащиты в своей громаде, и там уже помогут заполнить необходимые документы.

Как стало известно, около 62 млрд грн уже собрано правительством в Фонде ликвидации последствий вооруженной агрессии. Этих средств достаточно для первого этапа выплат, уверен Шмыгаль.

Первый этап єВідновлення предусматривал выплаты на проведение ремонта жилья, поврежденного войной. Речь идет прежде всего о замене окон или дверей, ремонте крыш и т.д. Максимальная сумма помощи – 200 тыс. грн.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что Украина в 2023 году должна получить 17 миллионов евро гранта от международных доноров на реализацию жилищного кредитования для ВПЛ (внутренне перемещенные лица). Это одна из самых действенных программ обеспечения переселенцев доступным жильем.

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