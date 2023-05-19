Украинцам раздают по 6600 грн от международной организации: кто и где может получить

Украинцы в трех областях страны могут получить 6600 грн от международной организации CARE Ukraine. Регистрация уже открыта. Помощь предоставляется переселенцам из уязвимых категорий.

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Так, получить денежную выплату могут ВПЛ, которые сейчас проживают в Одесской, Ивано-Франковской или Винницкой областях. Об этом говорится в сообщении CARE Ukraine. Речь идет о таких ОТГ:

Одесская область: Болградская, Криничненская, Подольская, Городненская, Васильевская, Куяльницкая и Кубейская ОТГ;

Винницкая область: Липовецкая, Погребищенская, Могилев-Подольская;

Ивано-Франковская область: Косовская, Верховинская, Богородчанская ОТГ.

Пособие выплачивается в размере 2200 грн на каждого члена семьи на три месяца. Однако средства выдаются одним платежом – сразу 6600 грн на человека.

Есть и другие условия. Так, ВПЛ должны быть из Донецкой, Запорожской, Луганской, Днепропетровской, Киевской, Сумской, Николаевской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областей, а также Киева. Кроме того, переселенцы должны отвечать хотя бы одному из критериев уязвимости:

лица с инвалидностью первой и второй группы;

люди старше 60 лет;

беременные и кормящие;

семьи, в которых один родитель самостоятельно содержит ребенка (одного и более);

многодетные семьи (трое и более детей младше 18 лет);

семьи, члены которых имеют хронические болезни.

При подаче заявления нужно предоставить документы каждого члена семьи. В список входят:

паспорт и идентификационный код;

свидетельство о рождении детей;

справка ВПЛ;

документы, подтверждающие статус уязвимости;

банковские реквизиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские беженцы в городе Познань (Польша) могут оформить финансовую помощь от Красного Креста до 26 мая. Сумма выплат зависит от количества членов семьи.

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