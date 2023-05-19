Украинцам раздают по 6600 грн от международной организации: кто и где может получить
Украинцы в трех областях страны могут получить 6600 грн от международной организации CARE Ukraine. Регистрация уже открыта. Помощь предоставляется переселенцам из уязвимых категорий.
Так, получить денежную выплату могут ВПЛ, которые сейчас проживают в Одесской, Ивано-Франковской или Винницкой областях. Об этом говорится в сообщении CARE Ukraine. Речь идет о таких ОТГ:
- Одесская область: Болградская, Криничненская, Подольская, Городненская, Васильевская, Куяльницкая и Кубейская ОТГ;
- Винницкая область: Липовецкая, Погребищенская, Могилев-Подольская;
- Ивано-Франковская область: Косовская, Верховинская, Богородчанская ОТГ.
Пособие выплачивается в размере 2200 грн на каждого члена семьи на три месяца. Однако средства выдаются одним платежом – сразу 6600 грн на человека.
Есть и другие условия. Так, ВПЛ должны быть из Донецкой, Запорожской, Луганской, Днепропетровской, Киевской, Сумской, Николаевской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областей, а также Киева. Кроме того, переселенцы должны отвечать хотя бы одному из критериев уязвимости:
- лица с инвалидностью первой и второй группы;
- люди старше 60 лет;
- беременные и кормящие;
- семьи, в которых один родитель самостоятельно содержит ребенка (одного и более);
- многодетные семьи (трое и более детей младше 18 лет);
- семьи, члены которых имеют хронические болезни.
При подаче заявления нужно предоставить документы каждого члена семьи. В список входят:
- паспорт и идентификационный код;
- свидетельство о рождении детей;
- справка ВПЛ;
- документы, подтверждающие статус уязвимости;
- банковские реквизиты.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские беженцы в городе Познань (Польша) могут оформить финансовую помощь от Красного Креста до 26 мая. Сумма выплат зависит от количества членов семьи.
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