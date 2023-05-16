Украинцы в Польше могут получать дополнительно до 56 тыс. грн в месяц: кто претендует

Украинские беженцы в городе Познань (Польша) могут оформить финансовую помощь от Красного Креста до 26 мая. Сумма выплат зависит от количества членов семьи.

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Помощь можно оформить по ссылке. Чтобы подать заявку, нужно:

подготовить документы для всех членов семьи;

загрузить приложение IFRC (Android – https://cutt.ly/gCCW212, iOS – https://cutt.ly/vCCEdn6);

создать учетную запись и добавить членов семьи, на которых можно получить помощь;

заполнить из мобильного приложения анкету-заявление, добавив в него необходимые сканы/фото документов.

При этом помощь могут оформить украинцы, прибывшие в Польшу после 1 октября 2022 и находящиеся в Познани (Познаньском уезде).

Выплаты предоставляются украинским беженцам, которые имеют:

плохие условия проживания;

средний доход на семью равен или менее 2,450 злотых;

на иждивении есть минимум 1 несовершеннолетний ребенок или лицо старше 60 лет;

возраст 60 лет и старше;

на иждивении есть по крайней мере 1 человек с инвалидностью.

Размер финансовой помощи в Польше от Красного Креста составляет:

1 член семьи – 1,420 злотых в месяц;

2 члена семьи – 2,640 злотых в месяц;

3 члена семьи – 3,860 злотых в месяц;

4 человека в семье – 5,080 злотых в месяц;

5 и более членов семьи – 6,300 злотых в месяц.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что в рамках проекта Всемирной продовольственной программы ООН планируется расширить перечень лиц, которые могут получить денежную помощь в Украине. Граждане смогут претендовать на выплату в размере 2200 грн.

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