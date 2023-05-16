Украинцы в Польше могут получать дополнительно до 56 тыс. грн в месяц: кто претендует
Украинские беженцы в городе Познань (Польша) могут оформить финансовую помощь от Красного Креста до 26 мая. Сумма выплат зависит от количества членов семьи.
Помощь можно оформить по ссылке. Чтобы подать заявку, нужно:
- подготовить документы для всех членов семьи;
- загрузить приложение IFRC (Android – https://cutt.ly/gCCW212, iOS – https://cutt.ly/vCCEdn6);
- создать учетную запись и добавить членов семьи, на которых можно получить помощь;
- заполнить из мобильного приложения анкету-заявление, добавив в него необходимые сканы/фото документов.
При этом помощь могут оформить украинцы, прибывшие в Польшу после 1 октября 2022 и находящиеся в Познани (Познаньском уезде).
Выплаты предоставляются украинским беженцам, которые имеют:
- плохие условия проживания;
- средний доход на семью равен или менее 2,450 злотых;
- на иждивении есть минимум 1 несовершеннолетний ребенок или лицо старше 60 лет;
- возраст 60 лет и старше;
- на иждивении есть по крайней мере 1 человек с инвалидностью.
Размер финансовой помощи в Польше от Красного Креста составляет:
- 1 член семьи – 1,420 злотых в месяц;
- 2 члена семьи – 2,640 злотых в месяц;
- 3 члена семьи – 3,860 злотых в месяц;
- 4 человека в семье – 5,080 злотых в месяц;
- 5 и более членов семьи – 6,300 злотых в месяц.
OBOZREVATEL ранее сообщал, что в рамках проекта Всемирной продовольственной программы ООН планируется расширить перечень лиц, которые могут получить денежную помощь в Украине. Граждане смогут претендовать на выплату в размере 2200 грн.
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