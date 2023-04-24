Украинцам раздают по 6600 грн от международной организации: кто имеет право на помощь

Украинцы в двух областях – Запорожской и Закарпатской – могут получить денежную помощь от международного благотворительного фонда Dorcas. Речь идет о выплате суммарно 6600 грн – по 2200 грн за месяц в течение трех месяцев.

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Важным условием является отсутствие выплат от других международных организаций в течение месяца для получателей из Закарпатья и в течение 3 месяцев – из Запорожской области. Как отмечают в Dorcas, деньги выдают переселенцам, которые относятся хотя бы к одной из следующих категорий уязвимости:

многодетные семьи, т.е. семьи с тремя и более детьми;

беременные;

семьи с детьми в возрасте до трех лет;

одинокие родители детей с тяжелыми заболеваниями, требующими постоянного лечения и медикаментозной поддержки;

люди с инвалидностью;

люди в возрасте старше 60 лет.

Для подтверждения категории обязательно нужно предоставить оригиналы документов. Одно лицо из числа относящихся к уязвимым категориям имеет право на выплату 6600 грн. То есть, если в семье больше одного такого лица, выплата начисляется каждому из них. Средства будут перечисляться через отделения "Укрпочты".

В Запорожской области претендентам на помощь нужно обращаться по телефонам (066) 872 25 56, (093) 156 37 58. График работы: с понедельника по пятницу, с 10:30 до 15:00; перерыв с 13:00 до 14:00.

В Закарпатской области обращения принимаются по телефонам (063) 574 02 54, (093) 267 12 75. График работы: понедельник и среда, с 11:00 до 16:00; перерыв с 13:00 до 14:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине с 18 апреля начали выплачивать помощь украинским семьям по программе ООН. Деньги будут выдавать равными частями в течение трех месяцев, при этом общая сумма на семьи из трех человек составит 19800 грн (по 6600 грн на человека).

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