Украинцам снова блокируют счета даже за небольшие долги: что делать, если это произошло

В Украине в мае 2023-го обновились правила блокировки банковских счетов за долги. Доступ к средствам теперь рискуют потерять даже те, кто задолжал 200 грн за коммуналку. Если карточку уже заблокировали, единственный способ получить доступ к деньгам – полностью погасить задолженность. Однако сперва нужно убедиться, что карта заблокирована именно из-за долга.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Правила блокировки обновились с 9 мая, а блокировки начались уже с 10 числа. До этого с заморозкой счетов сталкивались лишь те, кто задолжал 100 тыс. грн и больше.

В случае, если деньги на карте внезапно оказались заблокированными, в первую очередь нужно проверить, не открыто ли исполнительное производство. Это можно сделать в специальном реестре .

Дело в том, что суды по коммунальным долгам проходят по упрощенной процедуре. А потом должник может даже не знать о том, что решение уже вынесено.

Уже после ареста счета единственный способ вернуть доступ к своим средствам – полностью заплатить долг. Тогда исполнительное производство будет закрыто, а доступ к счету возобновлен.

Конечно, наилучший вариант – вообще не допустить судебного решения. Если у вас есть долг, обратитесь в коммунальное предприятие, подпишите договор о реструктуризации. Он позволяет частями платить долг в течение длительного периода.

Главное помнить, что за потребленные вами воду, газ, электроэнергию, отопление в любом случае кто-то должен заплатить. Разница между водой и другим товаром состоит только в том, что за, например, хлеб вы сначала платите, а потом потребляете его, а коммунальные услуги нужно оплачивать уже после пользования ими. Но это не позволяет пользоваться и не платить.

Как сообщал OBOZREVATEL, если злостно не платить, за долги по коммунальным платежам могут забрать последнее имущество, даже если это грязная посуда или старое ведро. Несмотря на полномасштабную войну, судебная система не останавливается. Коммунальные предприятия исправно подают иски против должников и регулярно их выигрывают.

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