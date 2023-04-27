Украинцам выплачивают более 2 тыс. грн от международной организации: кто претендует и как получить

Международная организация по миграции (МОМ) оказывает денежную помощь украинцам во время войны. Средства выплачиваются в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанном Министерством социальной политики и организации.

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Как и кто может получить выплаты – читайте в материале OBOZREVATEL.

Украинцы могут претендовать на получение помощи в размере 2200 грн на каждого члена семьи ежемесячно (в период 3 месяцев). МОМ приняла решение выделить до 700 млн грн для помощи гражданам нашего государства – средства смогут получить около 100 тысяч человек.

Кто сможет получить деньги в Украине?

Одинокие родители детей (мать или отец), получающие финпомощь на детей;

получающие пособия по беременности или родам;

лица с инвалидностью;

семьи, где есть двое и более детей;

пенсионеры старше 65 лет.

Как получить помощь?

В первую очередь следует зарегистрироваться как ВПЛ (внутренне перемещенное лицо) в органах социальной защиты населения территориальной громады или ЦПАУ (Центре предоставления административных услуг, укр. – ЦНАП).

После регистрации заявки претендентов отправляют в офис организации. После этого МОМ решает, оказывать ли финпомощь.

Кроме того, получить средства можно, прислав соответствующее заявление. После верификации и подтверждения данных заявление будет отправлено в МОМ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 мая 2023 года начнут выплачивать единовременную денежную помощь чиновникам и сотрудникам критической инфраструктуры. Средства предоставляются в случае получения инвалидности при исполнении служебных обязанностей в районах ведения боевых действий.

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