В Украине с 1 мая появятся новые выплаты за вред жизни и здоровью: кто получит до 800 тыс. грн

В Украине с 1 мая 2023 года начнут выплачивать единовременную денежную помощь чиновникам и сотрудникам критической инфраструктуры. Средства предоставляются в случае получения инвалидности при исполнении служебных обязанностей в районах ведения боевых действий.

Видео дня

Также установлены выплаты родственникам в случае смерти получателя. Суммы помощи прописаны в законе № 2980-IX, который вступает в действие именно с 1 мая. Предусмотрены такие размеры выплат:

лицам с инвалидностью I группы – 800 тыс. грн;

с инвалидностью II группы – 500 тыс. грн;

с инвалидностью III группы – 200 тыс. грн;

в случае гибели (выплачивается родственникам) – 1 млн грн.

Условием получения помощи являются ранения, увечья, контузия или заболевания, возникшие во время исполнения должностных обязанностей после 24 февраля 2022 года в районах ведения боевых действий или в районах, подвергавшихся после этой даты бомбардировкам, авиаударам и другим вооруженным нападениям.

Выплата может быть получена в течение трех лет после получения инвалидности. Право на единовременное пособие за вред жизни и здоровью имеют:

работники объектов критической инфраструктуры;

государственные служащие;

должностные лица местного самоуправления.

Как сообщал OBOZREVATEL, также законодательство Украины предусматривает ряд случаев, в которых военнослужащие могут претендовать на денежные выплаты. В первую очередь, речь идет о единоразовых выплатах для тех, кто во время службы получил ранение, увечье или инвалидность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!