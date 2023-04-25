В Украине с 1 мая появятся новые выплаты за вред жизни и здоровью: кто получит до 800 тыс. грн
В Украине с 1 мая 2023 года начнут выплачивать единовременную денежную помощь чиновникам и сотрудникам критической инфраструктуры. Средства предоставляются в случае получения инвалидности при исполнении служебных обязанностей в районах ведения боевых действий.
Также установлены выплаты родственникам в случае смерти получателя. Суммы помощи прописаны в законе № 2980-IX, который вступает в действие именно с 1 мая. Предусмотрены такие размеры выплат:
-
лицам с инвалидностью I группы – 800 тыс. грн;
-
с инвалидностью II группы – 500 тыс. грн;
-
с инвалидностью III группы – 200 тыс. грн;
-
в случае гибели (выплачивается родственникам) – 1 млн грн.
Условием получения помощи являются ранения, увечья, контузия или заболевания, возникшие во время исполнения должностных обязанностей после 24 февраля 2022 года в районах ведения боевых действий или в районах, подвергавшихся после этой даты бомбардировкам, авиаударам и другим вооруженным нападениям.
Выплата может быть получена в течение трех лет после получения инвалидности. Право на единовременное пособие за вред жизни и здоровью имеют:
- работники объектов критической инфраструктуры;
- государственные служащие;
- должностные лица местного самоуправления.
Как сообщал OBOZREVATEL, также законодательство Украины предусматривает ряд случаев, в которых военнослужащие могут претендовать на денежные выплаты. В первую очередь, речь идет о единоразовых выплатах для тех, кто во время службы получил ранение, увечье или инвалидность.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!