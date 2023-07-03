Украинцам выплатят по 6600 грн от ООН: какие правила действуют с 1 июля

В июле в Украине продолжается прием заявок на получение денежной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Речь идет о выплате 6600 грн за человека – по 2200 грн на три месяца. Однако претендовать на помощь могут не все.

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Кто может получить помощь от ООН в июле, как это сделать и какие нужны документы, рассказывает OBOZREVATEL.

Выплаты 6600 грн от ООН – какие категории могут получить деньги

Деньги предоставляют переселенцам и другим пострадавшим от войны. Речь идет о таких категориях:

ВПЛ, которые покинули прежнее место жительства после 24 февраля 2022 года;

украинцы, которые не покидали дома, но после 24 февраля пострадали от военных действий в определенный регионах (в июле это Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская области;

люди, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома, но уже вернулись к постоянному месту жительства (в частности, и из-за границы).

Есть и другие условия. В частности семья должна отвечать хотя бы одному из таких критериев:

семья, имеющая только одного из родителей с детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет один одинокий/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;

приемные семьи, которые занимаются детьми (необходимо документальное подтверждение).

Также доход на одного члена семьи не должен превышать 5400 грн. Помощь не дадут тем, кто уже получал какие-либо выплаты от ООН и других международных организаций.

Как зарегистрироваться и какие документы нужны

Для получения выплат нужно обращаться в пункты регистрации благотворительного фонда "Право на захист", который является партнером УВКБ ООН в Украине. Получить консультацию можно в Telegram-канале или по номеру 0 800 307 711.

Документы нужно подготовить заранее. Это должны быть оригиналы таких документов для каждого члена семьи:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

налоговый номер (ИНН);

справка ВПЛ (для переселенцев);

банковская карта главного заявителя (не єДопомога);

свидетельства о рождении детей или документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости);

удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при необходимости).

Ждать рассмотрения заявки нужно не менее месяца. Ответ придет в виде SMS-сообщения. Однако если прошло уже более двух месяцев, а выплаты нет, нужно повторно обратиться в пуск регистрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в 2023 году в Украине ВПЛ могут получить выплаты на проживание от государства. Помощь фиксированная и не зависит от материального положения и доходов граждан.

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