Украинцы могут получить денежную помощь до 3 тыс. грн: как оформить

В 2023 году в Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить выплаты на проживание от государства. Помощь фиксирована и не зависит от материального положения и доходов граждан.

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OBOZREVATEL расскажет, как оформить помощь.

На помощь имеют право претендовать исключительно украинцы, которые стали на учет ВПЛ. Для получения помощи не требуется подтверждения своего материального положения, а только справка о том, что гражданин является внутренне перемещенным лицом.

В 2023 году помощь на жительство предоставляется:

переселенцам, переехавшим с временно оккупированных территорий, тергромад, расположенных в районе совершения боевых действий или окруженных противником;

украинцам, чье жилье было разрушено от боевых действий или непригодно для проживания в нем, если подали заявки на возмещение до 20 мая прошлого года.

Размер финпомощи на проживание ВПЛ, выплачиваемой ежемесячно, составляет:

2 тыс. грн – на каждое совершеннолетнее лицо;

3 тыс. грн – на каждого ребенка и человека с инвалидностью.

Как ВПЛ оформить помощь в Украине?

Переселенцы могут оформить помощь на проживание ВПЛ, подав документы на получение справки переселенца лично или зарегистрировавшись онлайн. Необходимо написать заявление и предоставить документы, удостоверяющие личность и регистрацию в населенном пункте, откуда человек переместился.

Заявления принимают офлайн через:

Центры предоставления административных услуг общины, где находится переселенец;

управление социальной защиты населения;

уполномоченные лица исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.

Заявки можно подать онлайн через приложение "Дія", авторизовавшись и выбрав услугу "Помощь для ВПЛ".

В приложении должна отображаться карточка налогоплательщика и паспорта:

ID-карта;

паспорт зарубежный биометрический.

Чтобы получить справку переселенца на ребенка до 14 лет, должно отображаться в приложении свидетельство о рождении ребенка. Помощь можно потерять, если переселенец сменит место фактического проживания и не сообщит об этом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине военные получают выплаты в соответствии с должностным окладом, званием и заслугами во время службы. При этом некоторые имеют право на дополнительные 100 тыс. грн при условии выполнения определенных действий или мер. Среди таких – военные, которые вели боевые действия непосредственно на линии столкновения, в частности, находясь в первом эшелоне обороны или наступления.

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