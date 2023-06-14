Украинцев будут штрафовать на 33,5 тыс. грн за отказ предоставить налоговой свои данные 

В Украине за отказ предоставить ответ на запрос Государственной налоговой службы грозит штраф в размере 33,5 тыс. грн. В рамках закона №2970, который заработал с 28 апреля этого года, за игнорирование запроса предусмотрены штрафные санкции.

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Об этом напоминают юристы портала Ligazakon.net. Налоговики имеют право обращаться к гражданам с письменным запросом о предоставлении нужных сведений и их документального подтверждения. Согласно положению п. 73.3 НКУ такие запросы, подписанные руководством контролирующего органа, должны содержать:

основание для запроса согласно указанию сведений, которые это подтверждают;

список запрашиваемых данных и перечень документов, которые необходимо предоставить;

печать контролирующего органа.

Штраф в 33,5 тыс. грн (пять размеров минимальной заработной платы) будет ждать за непредоставление:

ответа налогоплательщику по запросу;

непредставление или представление не в полном объеме документов;

другой информации.

В частности, речь идет о следующих основаниях:

если была обнаружена ошибка или недостоверные данные, содержащиеся в отчете о счетах, представленных финансовым агентом;

если поступила информация от компетентных органов иностранной юрисдикции, с которой у Украины есть международное соглашение, содержащее положение об обмене данными для налоговых целей.

В отдельных случаях за непредставление в полном объеме информации будут налагаться штрафы в размере одной минимальной заработной платы (6,7 тыс. грн).

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