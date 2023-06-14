Украинцев будут штрафовать на 33,5 тыс. грн за отказ предоставить налоговой свои данные
В Украине за отказ предоставить ответ на запрос Государственной налоговой службы грозит штраф в размере 33,5 тыс. грн. В рамках закона №2970, который заработал с 28 апреля этого года, за игнорирование запроса предусмотрены штрафные санкции.
Об этом напоминают юристы портала Ligazakon.net. Налоговики имеют право обращаться к гражданам с письменным запросом о предоставлении нужных сведений и их документального подтверждения. Согласно положению п. 73.3 НКУ такие запросы, подписанные руководством контролирующего органа, должны содержать:
- основание для запроса согласно указанию сведений, которые это подтверждают;
- список запрашиваемых данных и перечень документов, которые необходимо предоставить;
- печать контролирующего органа.
Штраф в 33,5 тыс. грн (пять размеров минимальной заработной платы) будет ждать за непредоставление:
- ответа налогоплательщику по запросу;
- непредставление или представление не в полном объеме документов;
- другой информации.
В частности, речь идет о следующих основаниях:
- если была обнаружена ошибка или недостоверные данные, содержащиеся в отчете о счетах, представленных финансовым агентом;
- если поступила информация от компетентных органов иностранной юрисдикции, с которой у Украины есть международное соглашение, содержащее положение об обмене данными для налоговых целей.
В отдельных случаях за непредставление в полном объеме информации будут налагаться штрафы в размере одной минимальной заработной платы (6,7 тыс. грн).
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