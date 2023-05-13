Украинцев дурят на кассах в супермаркете: что нужно знать

В Украине в супермаркетах и магазинах специально устанавливают цены, которые при округление сдачи позволяют больше денег оставлять у продавца. В таком случае лучше расплачиваться банковской картой.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. По правилам округления вам могут отдать не всю сдачу. Сумму менее 5 копеек имеет право оставить себе магазин, а более 5 копеек – должны "простить" покупателю. Часто магазины специально устанавливают такие цены, чтобы все округления были не в пользу покупателя.

Например, при цене в 9,96 грн, 9,97 грн, 9,98 грн или 9,99 грн вы все равно должны заплатить магазину 10 грн. Если не хотите переплачивать – используйте для расчета банковскую карту. Тогда правила округления не действуют.

Если не хотите заплатить лишнее или купить плохой товар – будьте внимательны. Само собой, предусмотреть все варианты обмана очень сложно. Но если вы будете приходить в магазин с четко сформированным списком покупок, обращать внимание на этикетки и в случае чего проверять информацию – обмануть вас будет сложнее, чем если вы зайдете в магазин просто посмотреть и будете покупать все подряд.

Кроме того, часто на кассах и в отделах магазинов с помощью простых махинаций могут показывать неправильный вес. Иногда для этого используют специальные грузики, нити, а в отдельных случаях просто незаметно кладут предметы при взвешивании. Поэтому важно проверять вес на контрольных весах не только на рынках, но и в супермаркетах.

Если у вас есть сомнения, что весы работают правильно – взвесьте один раз свой телефон на тех весах, которым вы доверяете, – позже, взвесив свой телефон на весах продавца, вы сможете проверить, насколько корректно они работают.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время оптовые цены на клубнику в Украине находятся на рекордном уровне 5,2 доллара/кг (около 190 грн согласно актуальному курсу). Более того, отмечают эксперты, в последнее 2 недели был зафиксирован необычный для этого периода стремительный рост цен.

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