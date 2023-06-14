Украинцев ждет еще одно повышение пенсий: чьи выплаты пересчитают

В Украине с 1 июля состоится очередной ежегодный перерасчет пенсий. На этот раз повышение выплат коснется тех, кто вышел на заслуженный отдых по специальным законам. Речь идет о журналистах, чиновниках, ученых и т. д.

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Важно, что сейчас эти специальные законы уже не действуют: к примеру, журналисты выходят на пенсию по общим правилам. Однако те, кто успел выйти на пенсию по старым правилам, не подпадают под повышение вместе с другими пенсионерами. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Размер прибавки для каждого пенсионера и в этом случае будет индивидуальным. Кому-то пенсии могут повысить на 100 грн, другим – на 1000 грн.

К примеру, если сейчас размер вашей пенсии без учета надбавок составляет 5076 грн, то после июльского повышения ее должны увеличить на 1000 грн. То есть размер выплаты составит 6076 грн. Еще раз отметим: для получения повышения с 1 июля получатель должен был выйти на пенсию по специальному закону.

В целом в Украине около 11 млн пенсионеров. Большинство из них вышли на пенсию по общим правилам. Однако есть и те украинцы, которые имеют право выходить на пенсию раньше (по выслуге лет). Особенными при назначении пенсий считаются судьи. Размер их пенсии в 20 раз выше, чем у других пенсионеров. Кроме того, они получают пенсию не по общей формуле, а могут получать процент от зарплаты действующего судьи.

От чего зависит размер пенсии

Размер пенсии украинца зависит всего от двух показателей: зарплаты и стажа. OBOZREVATEL подсчитал, на какую пенсию можно рассчитывать, если есть 35 лет стажа, если у будущего пенсионера:

средняя зарплата

В Украине средняя зарплата, по данным Пенсионного фонда, составляет около 14 тыс. грн. Это та зарплата, с которой уплачены взносы. Если у будущего пенсионера есть 35 лет стажа и он получал среднюю зарплату, он имеет право на пенсию в размере 35% от средней зарплаты за три года. На данный момент это 12 157 грн, то есть пенсия составит всего 4254 грн в месяц.

минимальная зарплата

При минимальной зарплате украинец даже при условии наличия 35 лет стажа имеет право на минимальную пенсию. Ее размер составляет всего 2093 грн. При достижении 65 лет пенсия увеличится до 40% минимальной зарплаты (сейчас это 2680 грн).

зарплата в два раза выше средней

Если размер зарплаты был в два раза выше средней (около 28 тыс. грн), человек имеет право на пенсию в размере около 8508 грн. Однако и такая пенсия не позволит получателю сохранить на заслуженном отдыхе даже треть прежнего дохода.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине действуют доплаты к пенсиям в зависимости от возраста. Прибавки начинают выплачивать при достижении 70-летия. В этом возрасте пенсию увеличат на 300 грн.

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