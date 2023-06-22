Украинцев зовут на работу в одну из самых богатых стран мира: сколько платят и что предлагают в Люксембурге 

Украинцам предлагают работу в Люксембурге, стране с самым высоким уровнем ВВП на душу населения в ЕС. Размер зарплаты при этом составляет в самых популярных вакансиях до 253 889 грн (6300 евро).

Видео дня

Это следует из данных кадрового портала. Так, на склад одежды Helly Hansen в Ремиш 3400-4500 евро (137-181 тыс. грн). Компания специализируется на производстве высококачественной спортивной, горной одежды, одежды для рыбной ловли, туристического инвентаря.

Также украинцев приглашают на работу на фабрику "Coca-Cola" с зарплатой 253 889 грн (6300 евро). Обязанности: сортировка стеклянных бутылок по цвету (работа на конвейере). Обеспечение непрерывной работы линии, контроль брака, вспомогающие работы. Ставка: 33,15 евро в час (нетто). График: 200-240 часов в месяц. Работа по сменам (6-14; 14-22). Переработки оплачиваются дополнительно.

"Предоставляется жилье за 50 евро в неделю (будет вычитаться из заработной платы). Комфортные апартаменты со всеми необходимыми вещами и WiFi. В некоторых местах жилье расположено рядом с работой. В других ситуациях будет организован транспорт", - говорится в объявлении.

На фармацевтическом складе предлагают зарплату в размере 157-183 тыс. грн. Обязанности: упаковка товаров в коробки, заклейка лентой, чтение штрих-кодов. Требования: возраст от 19 до 58 лет, без знания языка и опыта работы.

"Зарплата: 3900 - 4550 евро в месяц нетто. Зарплату выплачивают каждую неделю на банковский счет работника. Официальная работа в Люксембурге: прямой контракт с работодателем, страховка, соцпакет, отпуск, пенсионные отчисления", - говорится в объявлении.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какую работу украинцам предлагают в одной из самых богатых стран в мире. В Норвегии можно зарабатывать около 4 тыс. евро в месяц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!