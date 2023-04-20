Украинцам следует зарегистрировать авто до января, иначе – штраф в 51 тыс. грн: в Чехии одобрили законопроект

В Чешском парламенте одобрили законопроект о реестре украинских автомобилей. Таким образом с января 2024 года украинские беженцы не смогут ездить на незарегистрированных в этой стране авто. В противном случае им будет грозить штраф в размере до 30 тыс. чешских крон (по актуальному курсу НБУ – более 51 тыс. грн).

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Об этом сообщают Ceske Noviny. Впрочем, отмечается: решение о создании реестра не окончательное – законопроект еще должны рассмотреть чешские сенаторы.

"Палата представителей одобрила регистрацию украинских транспортных средств. ... Учет призван улучшить привлечение водителей к уголовной ответственности за нарушения правил дорожного движения", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: действие нормы будет распространятся не на все автомобили. Исключением станут транспортные средства, используемые в международном сообщении.

"Местные органы власти с октября 2023 года начнут регистрировать украинские транспортные средства. Внести авто в реестр можно будет до конца года. Украинцы, которые получат в Чехии временную защиту или визу допуска в страну, будут иметь 7 дней на регистрацию автомобиля", – отмечают авторы материала.

В Украине готовят новые штрафы для водителей

Тем временем, в Украине могут повысить штрафы для водителей, а также ввести наказание для пассажиров. В частности, согласно зарегистрированному в Верховной Раде законопроекту №9210:

штраф за управление технически неисправным либо самовольно или плохо переоборудованным автомобилем может вырасти в 2,5 раза – с 340 грн до 850 грн;

с 680 грн до 1 700 грн могут увеличить штраф за такое же нарушение, но с использованием транспорта для перевозки пассажиров, грузов, почты;

850 грн придется платить за управление авто без действующего сертификата соответствия техническим нормам;

510 грн – пассажирам, не использующих шлемы или ремни безопасности (в настоящее время ответственность за непристегнутых пассажиров несут водители).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут проверять наличие штрафов за нарушение ПДД не выходя из дома, со своего смартфона, компьютера или другого девайса. Для проверки нужно знать только номер автомобиля и данные документов владельца авто.

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