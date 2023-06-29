Украинцы берут микрокредиты в среднем под 1000% и не знают об этом: правила кардинально изменят для всех 

В Украине могут кардинально изменить правила на рынке микрокредитования: НБУ наделят полномочиями проводить проверки, информацию о всех клиентах обяжут подавать в кредитное бюро, а кредиты будут давать не всем. Новые правила прописаны в законопроекте №9422.

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Документ размещен на официальном сайте Верховной Рады. Авторы законопроекта – народные депутаты от "Слуги народа". Отметим, согласно информации из пояснительной записки, в среднем украинцы платят ставки по микрокредитам в размере 5% в день или около 1000% в год.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу, если законопроект примут, максимальная ставка в день составит 1%. При этом в каждом договоре должны будут указывать размер дневной ставки. Кредитодатель не будет иметь права требовать никаких платежей, кроме тех, которые указаны в договоре.

НБУ сможет устанавливать дополнительные требования к платежеспособности тех, кто берет кредиты. То есть в отдельных случаях кредиты могут не предоставить. Информацию о тех, кто взял кредит, будут передавать в бюро кредитной истории.

"Предоставить права уполномоченным Национальным банком Украины лицам под время проведения инспекционной проверки получать документы/информацию путем удаленного доступа с использованием информационно-коммуникационных технологий", – говорится в документе.

Отметим, в Украине за первый квартал на 37% взлетело количество выданных микрокредитов. Ухудшение финансового положения украинцев – секрет успеха микрофинансовых организаций. Однако клиентов таких компаний ждет неприятный сюрприз – реальная годовая процентная ставка достигает сотен тысяч процентов

Как ранее писал OBOZREVATEL, некоторые компании предоставляют микрокредиты с реальной ставкой от 30341,06 до 105015,32% (!) годовых. Практически любой клиент, который вовремя не вернет кредит, окажется в долговой яме.

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