Украинцы будут делать покупки по новым правилам: права изменили, а к онлайн-магазинам ввели новые требования 

В Украине 263 голосами (поименное голосование можно увидеть здесь) нардепов во втором чтении приняли новый закон "О защите прав потребителей". Автор документа – Кабмин. Контролирующие органы получат возможность закрывать онлайн-магазины, которые скрывают информацию о товаре. Появятся Ассоциации покупателей, а споры между покупателям и продавцом можно будет решать с помощью специальных комиссий без обращения в суд.

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О том, какие новшества предусматривает закон, читайте в материале OBOZREVATEL.

Новые правила решения споров

Споры можно будет решать вне суда. Речь идет о продукции, стоимость которой составляет до 50 тыс. грн. Если нарушили гарантию, не заменили продукцию, нарушили условия доставки и т.д, стороны смогут решать спор через внесудебные органы – например, специальные комиссии. Если не согласны с решением, уже тогда можно судиться.

В том числе для этих целей создадут общественные объединения потребителей. Они получат право проводить экспертизы, подавать иски, изучать качество товара. Именно против такой нормы выступали некоторые бизнес-союзы, которые опасались коррупции.

"Союз общественных объединений потребителей" и Комиссии по внесудебному разрешению споров будут иметь расширенные полномочия по контролю за деятельностью бизнеса и привлечению их к ответственности, например, проводить дополнительные проверки бизнеса; налагать штрафы; определять размер возмещения; проводить обязательные учения для предпринимателей.

Нечестных онлайн-торговцев накажут

Важное новшество: законом запрещается "нечестная торговля". Если продавец обманывает покупателя, рассказывает о несуществующем выигрыше, вводит его в заблуждение, то такая покупка может считаться недействительной. То есть продавец обязан будет вернуть деньги покупателю.

Также в законе упоминают "агрессивную коммерческую практику":

создается впечатление, что покупатель не может покинуть помещение без составления договора;

если приходят к клиенту домой, хотя он просил этого не делать;

постоянно пишут и звонят;

требуют а что-то заплатил;

создают впечатление, что клиент что-то выиграл, а потом убеждают сделать покупку.

Кроме того, ограничат доступ к интернет-магазинам, которые используют "нечестную практику" и нарушают закон. Проблемы могут возникнуть и у тех магазинов, которые на сайте не укажут свой адрес и правильное название.

Как говорится в пояснительной записке, часто украинцы покупают в интернет-магазинах товар без получения достоверной информации о продуктах. Фактически электронная торговля, которая растет с каждым годом, осталась без должного внимания законодателей. Некоторые онлайн-магазины не озвучивают свое юридическое название, адрес. Поэтому сложно идентифицировать того, кто нарушил права потребителя.

Законом имплементировали директиву № 2011/83/ЕС Европейского Парламента и Совета от 25.10.2011, которой предусмотрено определение электронной торговой площадки (маркетплейса), электронного сервиса сравнения продукции (прайс-агрегатора) и их ответственность за наличие информации, касающейся данных о предприятиях, продающих продукцию на веб-сайтах маркетплейса и прайс-агрегатора.

Кроме того, проектом закона предлагается:

определить принципы, на которых основывается защита прав потребителей в соответствии с принципами ЕС;

распространить действие Закона Украины "О защите прав потребителей" на сферу пищевой продукции в части экономических прав потребителя (при нарушении условий договора купли-продажи (доставки) пищевой продукции в интернет-магазинах, при обозначении цены продажи пищевой продукции).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как права украинцев нарушают в супермаркетах. С помощью нескольких схем магазины вынуждают украинцев платить больше и покупать ненужный товар.

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