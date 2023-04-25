Украинцы имеют право на бесплатные лекарства в больницах: НСЗУ провалила контроль, деньги возвращают только в 1,29% случаев

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), подписывающая контракты с медицинскими учреждениями и тратящая из бюджета миллиарды гривен на бесплатное лечение пациентов, фактически провалила контроль за использованием средств. Так, за год в организацию с жалобами на то, что в больнице потребовали заплатить за услуги, обратился 771 пациент, при этом только в 10 случаях (т.е. в 1,29%) НСЗУ удалось вернуть средства украинцам.

Видео дня

Об этом говорится в ответе НСЗУ на вопросы OBOZREVATEL. Так, после просьбы об организации интервью с главой НСЗУ Наталией Гусак в пресс-службе заявили, что сначала необходимо прислать все вопросы, которые могут звучать во время разговора. Но вместо организации интервью НСЗУ направили письменный ответ на вопросы на 10 страницах от пресс-службы. Согласно предоставленной информации, контроль за тем, чтобы украинцы действительно получали бесплатные медицинские услуги и лекарства в больницах, имеет незначительные результаты.

"С августа 2022 года возобновление права пациента на получение безвозмездных услуг есть в 17 случаях, в 10 случаях есть факт возврата средств. Общая сумма возврата - 26 885 грн. Среди них, в частности, Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи возместила средства за лечение и операцию пациенту. Вернули 13 065 грн", - говорится в ответе НСЗУ.

Есть:

НСЗУ выделяет миллиарды гривен на бесплатные лекарства и лечение в больницах (в пределах гарантированного пакета услуг);

в больницах с пациентов снова требуют покупать те же лекарства, на которые уже выделили деньги из бюджета;

НСЗУ, которые должны контролировать, что украинцы получают бесплатно услуги и лекарства, смогли помочь вернуть потраченные деньги только в 1,29% случаев.

На почту [email protected] читатели OBOZREVATEL уже прислали десятки листов, в которых утверждают, что в больницах у них потребовали заплатить деньги за лекарства, которые НСЗУ уплатило бы из бюджета. Некоторые читатели утверждают, что уже три года пытаются добиться помощи от НСЗУ.

"Все час нам в больнице медсестры передавали список лекарств, которые необходимо было покупать изо дня в день, чтобы папа могли ставить капельницы. на 750-850 гривен", - посетует один из читателей.

В ближайшее время OBOZREVATEL проверит каждое обращение читателей о бездействии НСЗУ и напишет о наиболее вопиющих случаях. А в случае, если в НСЗУ не могут признать проблемы с мониторингом и контролем за распределением средств, мы будем также обращаться за разъяснением в Министерство здравоохранения и профильный комитет Совета.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что о проблеме коррупции в больницах также заявляли и бывшие сотрудники НСЗУ. Однако, несмотря на общественные обращения в Нацслужбе, здоровье до сих пор публично не признали проблему.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!