Украинцы массово проваливают новые экзамены на водительские удостоверения: в МВД раскрыли статистику

Большинство кандидатов проваливают экзамен на водительское удостоверение по новой системе. Всего четверть смогла пройти теоретическое тестирование и около трети – практическое.

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Об этом сообщили в МВД. Речь идет о результатах пилотного проекта, который с начала июня проводится во Львовской, Киевской, Винницкой и Одесской областях. По данным МВД:

успешность сдачи теоретического экзамена с первого раза составляет 23%.

успешность сдачи практического экзамена с первого раза – 36%.

Что изменилось?

В указанных областях внедрены талоны предварительной записи на практический экзамен на авто категории В. Записаться можно в терминалах сервисных центров МВД или через электронную запись. Кроме того:

будущий водитель может выбрать, на какой машине проходит экзамен – автошколы или сервисного центра;

в помещениях для теоретических экзаменов установлены четыре видеокамеры и микрофон;

при сдаче практического экзамена на права категории В ведется видеозапись в салоне: снимают руки и ноги как кандидата в водители, так и экзаменатора;

разговор в салоне также записывается.

В МВД считают, что такие правила позволяют сделать прохождение экзаменов честным, например, экзаменаторы не могут давать подсказки. Кроме того, аудио- и видеофиксация поможет будущим водителям при необходимости обжаловать результаты теоретического экзамена и доказать свою правоту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине заработала услуга обмена и восстановления водительского удостоверения в приложении Дія. Так, Украина стала первой страной в Европе, в которой можно отказаться от физического бланка водительского удостоверения и изготовить только цифровой документ.