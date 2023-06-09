newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Украинцы массово проваливают новые экзамены на водительские удостоверения: в МВД раскрыли статистику

Ксения Капустинская
Личные финансы
1 минута
7,1 т.
Экзамены на права в ряде областей проходят по-новому

Большинство кандидатов проваливают экзамен на водительское удостоверение по новой системе. Всего четверть смогла пройти теоретическое тестирование и около трети – практическое.

Видео дня

Об этом сообщили в МВД. Речь идет о результатах пилотного проекта, который с начала июня проводится во Львовской, Киевской, Винницкой и Одесской областях. По данным МВД:

  • успешность сдачи теоретического экзамена с первого раза составляет 23%.
  • успешность сдачи практического экзамена с первого раза – 36%.

Что изменилось?

В указанных областях внедрены талоны предварительной записи на практический экзамен на авто категории В. Записаться можно в терминалах сервисных центров МВД или через электронную запись. Кроме того:

  • будущий водитель может выбрать, на какой машине проходит экзамен – автошколы или сервисного центра;
  • в помещениях для теоретических экзаменов установлены четыре видеокамеры и микрофон;
  • при сдаче практического экзамена на права категории В ведется видеозапись в салоне: снимают руки и ноги как кандидата в водители, так и экзаменатора;
  • разговор в салоне также записывается.

В МВД считают, что такие правила позволяют сделать прохождение экзаменов честным, например, экзаменаторы не могут давать подсказки. Кроме того, аудио- и видеофиксация поможет будущим водителям при необходимости обжаловать результаты теоретического экзамена и доказать свою правоту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине заработала услуга обмена и восстановления водительского удостоверения в приложении Дія. Так, Украина стала первой страной в Европе, в которой можно отказаться от физического бланка водительского удостоверения и изготовить только цифровой документ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!