Украинцы массово жалуются на комиссии в обменниках: какие купюры обязаны принимать по полной цене

В Украине обменники отказываются принимать доллары при незначительных повреждениях, пятнах. Вместо этого предлагают заплатить комиссию в размере от 10% и только после этого купюру соглашаются принимать. При этом согласно правилам четко обозначена перечень повреждений, при которых обменники обязаны принимать валюту с полной оплатой.

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Это следует из постановления НБУ от второго января №1. Все организации, которые занимаются обменом валют, должны руководствоваться указанными правилами.

Какие купюры должны принимать в банках, обменниках

есть потертости либо частично потеря краски на изображениях;

есть отпечатки, надписи, в том числе те, которые видно в ультрафиолетовых лучах. Важно, чтобы общая площадь таких пятен, отпечаток не превышала 200 квадратных миллиметров;

есть до трех пятен, каждая из которых не больше 5 миллиметров;

есть надрывы, порезы. Их не больше трех и каждая длиною до 3 миллиметров;

есть дыры, отверстия до 1 миллиметров, их должно быть не больше четырех.

Что делать, если обменник или банк отказывается принимать банкноту из-за таких нарушений?

Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев советует в случае нарушений правил обращаться в Нацбанк. Все обменники получают лицензии от НБУ. И если условия лицензионной деятельности нарушаются, то регулятор имеет право оштрафовать обменник или даже закрыть его.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Национальный банк в ближайшее время изменит правила обмена доллара. Это сделано для того, чтобы обменники не смогли отказываться принимать валюту.

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