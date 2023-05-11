Украинцы могут хорошо заработать на монетах из старых кошельков: как выглядят

Украинцы имеют возможность обогатиться, продав старые монеты, которые могут заваляться в старых карманах или кошельках. Дело в том, что ввиду своих особенностей такие копейки считаются ценными, а потому нумизматы готовы платить за них большие деньги.

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Так, 2 копейки 1994 года разновидности 2(10 к.)АА можно продать, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", по цене от 4 500 грн. Эту монету можно узнать по широкому канту аверса (лицевой стороне).

"При чеканке аверса монеты использовался штемпель от 10 копеек 1994 года. Широкий кант получился из-за того, что диаметр штемпелей для 10 копеек меньше, чем для 2 копеек. Разновидность 2(10 к.)АА нумизматы часто называют "перепутка", – объясняют специалисты.

А за 1 копейку 1992 года, но разновидности 1.35АА могут заплатить около 11 000 грн. Ее отличают:

ступенчатая верхушка правого верхнего листа;

маленькие ягоды.

За 5 копеек 1992 года разновидности 2БАм могут заплатить от 2500 грн до 3000 грн. Такие монеты отличают:

средний зуб тризуба – он острый и узкий;

единица в дате – без хвостика;

гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника.

гурт с мелкой насечкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, за большие деньги можно продать и монеты в 50 копеек. К примеру, за 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг коллекционеры готовы платить от 4 000 грн до 11 000 грн.

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