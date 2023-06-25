Украинцы могут обогатиться на монете времен СССР из старых кошельков: как распознать ценную

В Украине выставили на продажу за 38 тыс. грн советские 5 копеек 1979 года чеканки. Особенность этой монеты заключается в необычном штемпеле.

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Об этом свидетельствует объявление на площадке для онлайн-торгов Violity. Автор объявления предупреждает, что на монете видны "незначительные следы времени, эрозия".

В целом 5 копеек 1979 года имеют две разновидности. Ценной считается монета изготовленная с применением старого штемпеля Ф71, использовавшегося в период с 1961 года. Монеты, чеканившиеся новым штемпелем Ф91, практически ничего не стоят.

Чтобы распознать ценную монету 5 копеек 1979 года, нужно обратить внимание на витки лент на гербе СССР. На них должны быть видны такие особенности:

между вторым и третьим, нижними правыми витками ленты – семь стеблей;

буква "Р" отставлена вправо, под связующим витком ленты;

срезы стеблей не соединены линиями.

В Украине в целом довольно активно торгуют вещами времен СССР. Речь идет не только о монетах и медалях – дорого продать можно мебель, посуду и технику.

На торги выставляют даже бюсты, помпы и телеграммы. Кроме того, коллекционеры покупают елочные игрушки и предметы одежды.

Как сообщал OBOZREVATEL, к примеру сейчас в Украине за десятки тысяч гривен продают старый сервант из СССР. Предмет мебели продается в комплекте с посудой.

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