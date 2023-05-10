Украинцы могут обогатиться, продав гривневые купюры: за которые хорошо заплатят

Некоторые гривневые банкноты могут принести украинцам хорошие деньги. При чем, независимо от своего номинала. Дело в том, что ввиду некоторых особенностей они считаются ценными среди коллекционеров, а потому те готовы за них щедро платить.

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К примеру, 20 грн 1992 года было продано на специализированном ресурсе Violity за 4 500 грн. У этой банкноты оборотная сторона напечатана под углом 180 градусов к лицевой, что сделало ее коллекционной.

За 10 000 грн продают купюру в 1 грн 2014 года с "коллекционным" номером УУ 1111111. Согласно объявлению:

скрытых дефектов купюра не имеет;

реставрации не подвергалась.

А 5 грн 1992 года были оценены в 24 000 грн из-за ее брака: на обратной стороне купюры четко пропечатаны только орнамент и номер.

За 25 000 грн продают 500 грн 2015 года с номером ХВ 6666666. Согласно объявлению:

состояние банкноты – идеальное;

дефекты отсутствуют;

реставрации она не подвергалась.

Впрочем, по выложенным фото на купюре можно заметить небольшой сгиб. Это может свидетельствовать о том,

что банкнота, возможно, находилась в обращении.

Как сообщал OBOZREVATEL, за хорошие деньги можно продать и некоторые бракованные монеты. К примеру, 50 копеек с инкузным браком продают на аукционе за 14 900 грн.

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