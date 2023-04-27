Украинцы могут обогатиться, продав монеты из старых копилок: как выглядят

Украинцы могут хорошо заработать, продав старые монеты, которые могут завалятся в копилках. Дело в том, что они считаются коллекционными, а потому нумизматы готовы за них платить большие деньги.

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К примеру, за 5 копеек 1992 года разновидности 2БАм, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", могут заплатить от 2 500 грн до 3 000 грн. Такие монеты отличают:

средний зуб тризуба – он острый и узкий;

единица в дате – без хвостика;

гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника.

гурт с мелкой насечкой.

А за 50 копеек 1994 года разновидности 1.1АГм платить готовы от 2 000 грн до 4 000 грн. Такую монету можно узнать по:

маленькому отверстию в нижней части трезуба;

промежутку в виде трапеций между листком и отростком;

гурту с мелкой насечкой.

"В обращении встречается еще одна разновидность с трапециями – 2АГм, у таких 50 копеек большие отверстия в нижней части трезубца. Монету можно продать за 5-30 грн", – рассказывают специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ценятся также монеты с инкузным браком. К примеру, такие 50 копеек продают на аукционе за 14 900 грн.

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