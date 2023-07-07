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Украинцы могут обогатиться, продав старые монеты из копилок: какие ценятся

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
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За некоторые разновидности 2 копеек можно выручить несколько тысяч гривен

Коллекционеры готовы платить большие деньги за украинские монеты – при этом их номинал роли не играет. К примеру, за некоторые разновидности 2 копеек можно выручить несколько тысяч гривен.

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Так, за 2 копейки 2003 года, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно выручить от 1800 грн 2200 грн. Нумизматы объясняют: такие монеты являются редкостными – их чеканили небольшим тиражом для годового набора НБУ.

За некоторые разновидности 2 копеек можно выручить несколько тысяч гривен

А 2 копейки 1994 года разновидности 2(10 к.)АА можно продать по цене от 4 500 грн. Эту монету можно узнать по широкому канту аверса (лицевой стороне).

"При чеканке аверса монеты использовался штемпель от 10 копеек 1994 года. Широкий кант получился из-за того, что диаметр штемпелей для 10 копеек меньше, чем для 2 копеек. Разновидность 2(10 к.)АА нумизматы часто называют "перепутка", – объясняют специалисты.

Коллекционеры готовы платить большие деньги за украинские монеты

Также ценятся 2 копейки 1996 года разновидности 1АА из алюминия. Их можно продать за 600-800 грн. А такие же монеты, но из немагнитной стали – за 2800-5600 грн.

"2 копейки 1996 года – монета, входившая в коллекционный набор НБУ. Сначала отчеканили около 2 тыс. экземпляров из нержавеющей стали, однако НБУ не разрешил включить эти монеты в набор. После этого отчеканили монеты из алюминия, которыми комплектовали наборы. 2 копейки 1996 года встречаются не только в наборах, их неоднократно находили в обращении", – рассказывают нумизматы.

Дорого могут стоить монеты даже низкого номинала

Как сообщал OBOZREVATEL, коллекционеры также готовы платить до 12 тыс. грн за монеты "позднего СССР". Среди экземпляров 1990 года чеканки ценятся 10 копеек с буквой "М" на аверсе, а также аналогичные 5 копеек.

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