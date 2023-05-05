Украинцы могут обогатиться, продав старые монеты в 1 копейку: какие ценятся

Старые украинские монеты в 1 копейку могут принести своим владельцам большие деньги. Дело в том, что такие монеты входят в разнообразные коллекции, а потому нумизматы готовы платить за них тысячи гривен.

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К примеру, за 1 копейку 1992 года разновидности 1.11АЕ, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", на специализированных аукционах за нее могут заплатить от 4 000 до 7 000 грн. Узнать такую монету можно по:

округлой верхушке правого верхнего листа;

большим ягодам.

А за монету того же 1992 года, но разновидности 1.35АА могут заплатить около 11 000 грн. Ее отличают:

ступенчатая верхушка правого верхнего листа;

маленькие ягоды.

Ценятся и 1-копеечные монеты 1996 года. Так:

разновидность 1БА с большими ягодами можно продать по цене от 1 300 грн до 2 000 грн;

разновидность 1БВ с маленькими ягодами – от 2 500 грн до 3 000 грн.

"Копейка 1996 г. встречалась не только в наборах НБУ, иногда ее находили в обращении. Однако монеты из обращения дешевле, чем копейки из набора", – рассказывают нумизматы.

Как сообщал OBOZREVATEL, за большие деньги можно продать и монеты в 10 копеек. К примеру, от 10 000 грн до 18 000 грн можно выручить на аукционах за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк.

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