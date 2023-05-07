Украинцы могут получить 7000 грн прибавки к пенсии: что для этого нужно

Пенсионеры в Украине могут получить дополнительные выплаты в виде меценатской пенсии. Таку доплату предоставляют тем, кому решит помочь благотворитель, родственник или знакомый. Доплата в 7 тыс. грн осуществляется, если меценат отправил 10 тыс. грн.

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В таком случае оставшиеся от суммы пожертвования 3 тыс. грн будут направлены на пенсии другим украинцам. Об этом рассказали в Пенсионном фонде.

"После поступления средств на отдельный счет Пенсионного фонда Украины 70% благотворительного персонализированного взноса (в приведенном примере это 7 тыс. грн) будет включено в выплатные документы для избранного пенсионера. Остальные 30% будут направлены на финансирование пенсий других пенсионеров", – говорится в сообщении.

Пожертвование сможет сделать любой гражданин Украины. Не имеет значения, где именно проживает – в Украине или за границей.

Такие правила предусмотрены законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении механизма участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании", который президент Владимир Зеленский подписал еще в 2022 году. А 15 февраля 2023-го Пенсионный фонд принял постановление № 8-1, которым утвердил порядок внесения благотворительных пожертвований и их выплаты пенсионерам.

Согласно документу, юридические и физические лица перечисляют пожертвования на отдельный счет Пенсионного фонда Украины, открытый в Ощадбанке. Взносы могут быть обезличенными или персонализированными. Внести пожертвование можно онлайн – через портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Если благотворительное пожертвование производится персонализированно, то в платежной инструкции указывается информация о конкретном пенсионере, которому пойдут деньги (ФИО, дата рождения, идентификационный код).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на доплату к пенсии в размере 1000 грн в июне могут претендовать украинцы, которые на данный момент получают пенсию в размере 5842 грн и при выходе на заслуженный отдых имели 35 лет стажа. Речь идет об украинцах, которые продолжили работать на заслуженном отдыхе и получили как минимум 24 месяца дополнительного стажа.

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