Украинцы могут получить выплату от Save the children: как оформить и сколько платят

В Украине ВПЛ (внутренне перемещенные лица) могут претендовать на получение финпомощи от фонда BHA&Save the children. Размер этой помощи составляет 2200 грн.

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Кто именно сможет получить и как оформить заявку – читайте в материале OBOZREVATEL.

Кто может рассчитывать на выплаты?

Смьи ВПЛ, которые были перемещены за последние 30 дней и не имеют безопасного места жительства;

пострадавшие от внезапных обстрелов семьи, оставшихся без члена семьи, средств к существованию (поврежденный/потерянный магазин, ферма, скот и т.д.) в результате проведения военных действий;

ВПЛ, не имеющие безопасного жилья (собственного, арендованного или предоставленного/разделенного с родственниками), и отвечают хотя бы одному из критериев уязвимости:

1. семья ведется женщиной;

2. семья ведется лицом пожилого возраста (60+);

3. семья ведется лицом с инвалидностью;

4. домохозяйство с ребенком/детями и лицом с инвалидностью, хронической болезнью, временной травмой (перелом, послеоперационное состояние и т.п.);

5. семья с ребенком/детями и пожилым человеком (60+); - домохозяйство с двумя и более детьми;

6. домохозяйство с ребенком/детьми на попечении;

7. семья с беременной или кормящей грудью (с ребенком/детьми в возрасте до 2 лет).

Как получить финансовую помощь BHA&Save the Children?

1. Позвонить по телефону на горячую линию: 08006098452;

2. написать в личные сообщения в Facebook.

В фонде отмечают, что горячие линии могут быть перегружены, поэтому рекомендуют гражданам посылать свои телефонные номера в личные сообщения в Facebook.

Для получения консультаций вы можете обратиться на горячую линию по телефону: 0800750104.

Как сообщал OBOZREVATEL, субсидию в Украине может получать целый ряд категорий населения. Однако размер этих выплат гражданам могут уменьшить.

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