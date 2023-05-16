Выплаты от ООН сможет получить еще одна категория украинцев: кто будет претендовать

В рамках проекта Всемирной продовольственной программы ООН планируется расширить перечень лиц, которые могут получить денежную помощь в Украине. Граждане смогут претендовать на выплату в размере 2200 грн.

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Речь идет об украинских пенсионерах, в частности, из числа ВПЛ (внутренне перемещенных лиц), проживающих на территориях, где ведутся или велись боевые действия и размер пенсии которых не превышает 3 тыс. грн. Об этом говорится в проекте постановления, размещенном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов.

Важная деталь: на выплату от ООН могут претендовать граждане, которые после полномасштабного вторжения РФ в Украину не получали дополнительных выплат от международных организаций или пособий на жительство ВПЛ.

Претенденты должны отвечать одному из следующих требований:

иметь статус ВПЛ от 24 февраля 2022 года;

проживать в населенном пункте, пострадавшем от активных боевых действий, в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской областях;

вернуться к месту жительства после вынужденного перемещения через боевые действия.

Финдпомощь оказывают украинцам, имеющим один или несколько критериев уязвимости:

семья только с отцом или мамой и ребенком до 18 лет или лицом пожилого возраста (55 лет и старше);

семья, которой занимается пожилой человек и где есть несовершеннолетний ребенок;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания и т.п.);

приемная семья, заботящаяся о детях без сопровождения или разведенных с родителями.

OBOZREVATEL сообщал, что украинцы могут получить пособие в размере 6600 грн от французской гуманитарной организации ACTED. На денежную помощь претендуют обитатели 8 областей.

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