Украл 2,5 млн грн у пленных военных: мошенник применил популярную схему обмана против защитников Украины

Мошенники в Украине начали использовать схему с перевыпуском SIM-карт и кражей мобильных номеров против военнослужащих, которые попали в плен или пропали без вести. С помощью такой схемы житель Днепра незаконно завладел 2,5 млн грн с банковских карт защитников Украины.

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О разоблачении и поимке злоумышленника с поличным сообщили в Национальной полиции Украины. Отмечается, что 32-летний днепрянин украл около 20 мобильных номеров, которые принадлежат или принадлежали военным.

Мужчина перевыпускал SIM-карты, и получал полный полный доступ к финансовым номерам. После этого он заходил в аккаунты онлайн-банкинга и переводил деньги с карточек на другие счета.

"По месту жительства фигуранта правоохранители произвели обыск. Изъяты банковские карты, мобильные телефоны и ноутбуки", – отметили в полиции.

Разоблачить схему удалось сотрудникам Киберполиции совместно со следователями Печерского управления полиции Киева и представителями служб безопасности ПриватБанка и Спортбанка.

Преступление классифицировали как "мошенничество" (ч. 3 ст. 190 УК Украины). Подозреваемый уже арестован, суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

В целом схема с кражей мобильных номеров – один из любимых приемов мошенников в Украине. Жертвой может стать кто угодно, не только военнослужащие. Поэтому украинцам рекомендуют перейти на контракт с мобильным оператором. Однако и на условиях обслуживания по предоплате можно предпринять ряд шагов, которые повысят безопасность, в частности:

отключить услугу удаленной замены SIM-карты;

установить пин-код на SIM-карту со сложным 8-значным паролем и пароль блокировки телефона;

зарегистрироваться в онлайн-кабинете мобильного оператора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине группа мошенников из 13 человек обворовала около тысячи украинцев (на сумму около 2 млн грн). Они размещали вредоносные ссылки на специальных сайтах, похожих на платформы с объявлениями, интернет-магазины и онлайн-банкинг.

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