В Италии продают дома за 1 евро: могут ли купить такую недвижимость украинцы и в чем "подвох"

В Италии украинцы могут купить себе дом за 1 евро (40,10 грн). Однако покупатель должен обязаться отремонтировать недвижимость или жить в ней в период длительного периода.

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О том, где в Италии можно приобрести дом за 1 евро и какие нюансы – расскажет OBOZREVATEL.

Дома за 1 евро – успешный социальный, недвижимый и градостроительный проект в Италии. Сумма, которую вы платите за дом в рамках этого проекта, символична: это может быть 1 евро, 2 евро или чуть больше.

За такую цену продают старые дома, у которых нет хозяев. Наследники экс-владельцев живут в больших городах и не хотят утруждать себя жильем, которое им не нужно. Поэтому нередко так случается, что пожилые хозяева на склоне лет просто завещают свой дом муниципалитету. Или со временем от дома официально отказываются их наследники.

Покупка жилья новыми хозяевами означает, что пока в доме будет делаться ремонт, его новый владелец будет покупать местные стройматериалы, нанимать местных рабочих, покупать продукты в местных магазинах и пользоваться услугами местных служб быта, поэтому власти муниципалитета выгоднее продать за 1 евро жилье, чем ждать. по большей стоимости. А все это – зарплаты для местных жителей и налоги в местный бюджет.

В какую цену реально обойдется покупка дома за 1 евро?

Ремонт дома обойдется в среднем от 20 до 50 тысяч евро (802 тыс. грн до 2 млн грн). При этом ремонт и сохранение исторического фасада дома является обязательным условием при покупке.

Все остальное же можно переделывать по своему усмотрению. Стоимость юридических услуг будет стоить около 3 тыс. евро (120,3 тыс. грн), гарантийный сбор – от 1 тыс. до 10 тыс. евро (40,1-401 тыс. грн).

Где в Италии украинцы могут купить такой дом?

Муниципалитеты с домами за 1 евро на севере Италии:

Альбуньяно (Пьемонт);

Боргомеццавалле (Пьемонт);

Каррега-Лигуре (Пьемонт);

Oyace (Валле-д'Аоста);

Милан (Ломбардия);

Пиньоне (Лигурия);

Триора (Лигурия).

Муниципалитеты с домами за 1 евро в центральной Италии:

Верджемоли (Тоскана);

Монтьери (Тоскана);

Кантиано (Марши);

Монте Урбано (Марши);

Майенца (Лацио);

Патрик (Лацио);

Санти-Козма-э-Дамяно (Лацио);

Казоли (Абруццо);

Лечче ней Марси (Абруццо);

Пенне (Абруццо);

Протола Пелинья (Абруццо);

Санто-Стефано-ди-Сассанио (Абруццо).

Муниципалитеты с домами за 1 евро на юге Италии:

Кастропиньяно (Молизе);

Кандела (Опулия);

Биккари (Апулия);

Капрарика ди Лечче (Апулия);

Таранто (Апулия);

Лауренцана (Базиликата);

Ачеренца (Базиликата);

Кьяромонте (Базиликата);

Рипакандида (Базиликата);

Альтавилья Салентина (Компания);

Биссачия (Компания);

Пьетрамелара (Компания);

Теора (Компания);

Зунголи (Компания);

Альбидона (Калабрия);

Белькастро (Калабрия);

Бизиньяно (Калабрия);

Чинкуэфронди (Калабрия);

Майда (Калабрия);

Розе (Калабрия).

Муниципалитеты с домами за 1 евро на Сардинии:

Боннанаро;

Оллолай;

Романа;

Монтреста;

Нольви.

Муниципалитеты с домами за 1 евро на Сицилии:

Аугуста;

Биона;

Колотофими Сегеста;

Кальтаджирон;

Коммарата;

Каникатти;

Кастель ди Лучия;

Кастильоне ди Сицилия;

Корлеон;

Ганги;

Гротте;

Итало;

Леонфронт;

Муссомели;

Пальма Монтекьяро;

Петралия Сопрано;

Петтинеус;

Пьяцца Армерина;

Рокальмуто;

Регалбут;

Салеми;

Самбука ди Сицилия;

Сан Катальдо;

Сан-Пьеро Патти;

Сапонора;

Серрадифалько;

Термине Имерезе;

Троина;

Вальгуарнера Каропепе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в некоторых странах ЕС, таких как Болгария, Латвия, Румыния, Хорватия и Польша, цены на недвижимость могут быть доступнее для украинцев, чем в других странах. При этом стоимость может существенно отличаться в зависимости от расположения и состояния объекта.

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