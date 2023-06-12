В Кабмине придумали, как заставить украинцев заплатить долги: смогут арестовать деньги в банке и отказать в покупке авто

Кабинет министров зарегистрировал законопроект №9363, который позволит в счет долга забирать депозиты должников. Кроме того, те украинцы, которые попали в Реестр должников, не смогут покупать машины.

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Это следует из текста законопроекта правительства, размещенного на официальном сайте Рады. Так, текст документа предполагает, что при регистрации авто должны обязательно проверить, есть ли покупатель в Едином реестре должников. И если он в него попадет, регистрацию проводить запретят.

В Реестр должников может попасть любой украинец, которого через суд обяжут заплатить долг (за коммуналку, алименты, кредит и т.п). При этом суды по коммунальным долгам в Украине проходят по упрощенной процедуре. С мая у таких должников арестовывают банковские счета (независимо от суммы долга).

Теперь же Кабмин предлагает арестовывать и депозиты. Банки по требованию судебных исполнителей (они исполняют решение суда о взыскании долгов) должны не продлевать депозитные соглашения, оповещать исполнителя о сумме депозита и процентах, а после – арестовывать деньги и передавать их в счет погашения долга.

"Меры принудительного исполнения решений, в частности, относительно обращения взыскания на имущество (механизма наложения ареста на имущество (средства), осуществления регистрации обременений), устарели и требуют осовременивания путем цифровизации и оптимизации процессов обращения взыскания на имущество должника", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отметим, ранее OBOZREVATEL писал о том, что у украинцев за долги начали массово блокировать банковские счета. Фактически должник принудительно платит, если на его карте есть деньги.

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