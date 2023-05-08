В Киеве более чем за 200 млн грн продают квартиру с джакузи и барной стойкой: сколько комнат

В Киеве продают 5-комнатную квартиру за 5,88 млн долларов (более 200 млн грн) с джакузи и барной стойкой. Общая площадь жилья составляет 390 кв.м. Как утверждает автор объявления, за коммуналку будущему собственнику придется платить 2 000 грн летом и 7 000 грн зимой, чего практически хватило бы для аренды 1-комнатной квартиры в столице.

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Объявление о продаже размещено на сайте DIM.RIA. Согласно ему:

жилая площадь квартиры – 250 кв. м;

площадь кухни – 25 кв. м;

этаж – 13/20;

высота потолка – 3 м;

район – Печерский.

"Гостиная, столовая, кухня, 3 спальни со своими с/у, кабинет, 4 гардеробные, гостевой с/у, серверная комната, балкон. Ремонт производился под индивидуальный заказ (рисунок на мраморе, паркет, люстры). По всему периметру панели из натурального дерева", – говорится в объявлении.

Жилье оснащено домашним кинотеатром, джакузи, системой очистки питьевой воды. А также:

барной стойкой;

встроенным шкафом-гардеробом;

охранной сигнализацией и пр.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Киеве продают однокомнатную квартиру площадью всего в 14 кв. м. Цена – 18,5 тыс. долларов.

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