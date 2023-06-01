В Киеве обрушился спрос на аренду квартир: какое жилье можно арендовать за 3 тыс. в месяц
В Киеве в результате серии ракетных атак спрос на квартиры упал, говорят риелторы. Пи этом самая дешевая квартира сдается всего за 3,2 тыс. грн в месяц.
Согласно данным крупного портала недвижимости, однокомнатную квартиру площадью 26 квадратов можно арендовать всего за 3,2 тыс. грн. За такую сумму предлагают жилье на Соломенке. Недалеко находятся супермаркеты, остановка Протасов Яр. В квартире есть холодильник, индукционная плита, газовый котел. Владелец жилья живет в том же доме на втором этаже.
"Бойлерная отдельно. Коммунальные услуги зимой обходятся в 1000 грн. Залоговая сумма - 2500 грн. Свободная, можно заселение двух человек или семьи", - говорится в объявлении. Отметим, квартиру с более современным ремонтом в столице (однокомнатную) можно снять за 6-8 тыс. грн. Жилье недалеко от метро стоит около 9 тыс. грн. При этом средняя стоимость однокомнатной квартиры согласно профильным порталам составляет 11 тыс. грн.
К слову, ракетные атаки на Киев также привели к падению рынка продажи жилья. Как говорит риелтор Юлия Курганова, сделки о продаже, о которых успели договориться ранее, закрыли в мае. Теперь же спрос на жилье находится на минимальном уровне. При этом арендуют квартиру в первую очередь те украинцы, которых перевели на работу в столицу, вынуждены переехать в связи с обстоятельствами.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Киеве средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 44,5 тыс. долларов. За эти деньги можно купить жилье в хрущевке.
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