В Киеве продают крохотную квартиру: сколько стоит жилье размером с кладовку

В Киеве в районе Соцгорода квартиру площадью всего в 13,5 квадратов продают за 29,5 тыс. долларов. В квартире сделали ремонт, а водном небольшом помещении разместили и кухню, и спальню, и рабочую зону.

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Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. В квартире также есть стиральная машинка, необходимапя мебель. Среди преимуществ жилья: недалеко находится ТРЦ, супермаркет, парк, ресторан, метро. Главный же недостаток - площадь квартиры более чем в два раза меньше установленной строительными правилами нормой.

Квартира находится недалеко от метро Черниговская (10 минут пешком). "Заведены все коммуникации: отопление, счетчики на свет, на воду, кухонный блок с вытяжкой и мойкой, шторы, душевой поддон, унитаз. Новая бронированная входная дверь", - говорится в объявлении.

Отметим, средняя стоимость полноценной однокомнатной квартиры составляет 44,5 тыс. долларов. Цены на жилье снизились в результате полномасштабной войны и ракетных атак на столицу.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Киеве средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 44,5 тыс. долларов. За эти деньги можно купить жилье в хрущевке.

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