В Украине "бабушкин сервиз" можно продать за тысячи гривен: за какой дорого заплатят 

В Украине на специализированных аукционах за сервиз времен СССР можно получить тысячи гривен. Спросом пользуются редкие наборы посуды, выпущенные в ограниченном количестве. Однако продать можно и популярные сервизы, которые во времена СССР покупало большинство семей.

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Это следует из размещенных на профильном аукционе Violity данных. Стоимость зависит не только от того, какой именно сервиз продают, но и от его состояния и от того, все ли предметы из набора сохранились.

К примеру, старый столовый сервиз времен СССР (Коростень №163600) продают за 3600 грн. Автор объявления утверждает, что это редкий сервиз, однако он сохранился у многих украинских семей. В наборе есть 28 предметов.

"Без сколов и трещин. Красивый. Фарфор. 28 предметов. Полный. 1 блюдо большое, 2 блюда-(диаметр 30,5); 1 блюдо-(диаметр 34,5 см.); 1 блюдо овальное -(длинна 36 см.); 1 супница-(высота 22 см.); 6 тарелок глубоких-(диаметр 24,5 см.); 6 подтарельников-(диаметр 24,5 см.); 6 тарелок-(диаметр 20 см.); 1 соусник", – говорится в объявлении.

Чайный сервиз "Дулево. СССР" продают за 3200 грн. "Все целое. Оригинал", – говорится в объявлении.

В то же время один из самых популярных в СССР сервизом "рыбки" можно продать всего за 200-400 грн. Такие наборы сохранились у многих украинских семей, поэтому из-за большого предложения цена находится на невысоком уровне.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие еще вещи времен СССР можно продать на аукционах. Популярностью пользуются не только монеты и техника, но и старые игрушки.

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