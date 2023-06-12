В Украине барахло времен СССР продают за десятки тысяч: коллекционеры готовы купить даже старые телеграммы

В Украине на профильных аукционах продают вещи времен СССР. Речь идет не только о медалях и технике, продать можно старые бюсты, помпы и даже телеграммы.

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Это следует из данных профильного аукциона Violity. Так, бензиновая водяную помпу производства СССР продают за 35 тыс. грн. "Новое в оригинальной упаковке и без следов эксплуатации", – говорится в объявлении.

Бюст Сталина продают за 30 тыс. грн. "Бюст, бронза, высота 16 см, СССР 1953 год, посмертный с двумя звездами Героя, редкий (пока не встречал ни повторов ни копий). Бюст И. В. Сталина в маршальском мундире. Личность Сталина прекрасно охарактеризована - прямая вертикальная посадка головы, устремленный в одну точку взгляд, слегка нахмуренные брови и поджатый рот придают лицу строгое выражение, демонстрируя волевого и сильного человека", – говорится в объявлении.

За 30 тыс. грн продают телеграмму времен СССР. "Правительственная телеграмма, от президента академии наук УССР академика Палладина - академику Квасницкому", – говорится в объявлении.

Отметим, также спросом среди коллекционеров пользуются монеты и купюры времен СССР. Редкие экземпляры можно продать за тысячи гривен. Кроме того, коллекционеры покупают елочные игрушки, старые вещи, предметы одежды.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине старый фотоаппарат времен СССР продают за 200 тыс. грн. Техника для продажи должна быть в рабочем состоянии.

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