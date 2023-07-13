В Украине большой дом рядом с морем продают за $3,5 тысячи: где и как выглядит 

В селе Тузлы Одесской области, недалеко от моря, продают дом площадью в 90 квадратов. Стоимость дома составляет 3500 долларов.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. "Большой участок с домом. Возможно заселение с последующим выкупом или рассрочка. По всем вопросам звоните", – говорится в объявлении.

Расстояние до ближайшего города составляет до 30 км. В доме есть пять комнат, ему уже более 50 лет. Недвижимость нуждается в ремонте, при этом населенный пункт регулярно обстреливается российскими военными кораблями.

Цены на квартиры зависят от обстрелов

В столице после каждого ракетного обстрела количество сделок о продаже и аренде недвижимости падает. И хотя спрос постепенно восстанавливается и по сравнению с прошлым годом вырос, украинцы боятся покупать недвижимость в ситуации, когда в любой момент имущество может быть разрушено россиянами.

Киевлянка Марина Хозяинова, которая планировала купить квартиру для своего сына, замедлила поиски жилья еще после первых массированных атак на столицу. Во время затишья, когда Киев больше месяца не подвергался ракетным атаками, а дефицит электроэнергии преодолели, цены начали постепенно расти. Однако сейчас, когда атаки возобновились, Марина приняла решение отложить покупку жилья до конца войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем кредиты на квартиры через Дію открывают для всех украинцев – участие в программе єОселя смогут принять все украинцы, которые не владеют собственным жильем. Изменение вступит в силу с 1 августа. Кредиты будут оформляться по льготной годовой ставке 7% в гривне.

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