В Украине елочную игрушку времен СССР продают за 60 тыс. грн: такая может найтись в любой семье

В Украине на аукционе продается елочная игрушка "Витязь на распутье" за 60 тыс. грн. Ее производило одно из предприятий СССР, а сейчас она считается редкой и ценится среди коллекционеров.

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Об этом говорится в профильном аукционе Violity. "Елочная игрушка времен СССР на прищепке "Витязь на распутье". Cостояние хорошее, игрушка целая (без трещин, сколов, потертостей). Трубочка, где держатель, целая и без трещин. Прищепка рабочая, не ржавая, игрушкой можно пользоваться по назначению", – говорится в объявлении.

За лотом следят 67 человек, правда, еще никто не согласился заплатить предложенную продавцом сумму. Лот оценивают в сумму около 25 тыс. грн, но в результате торгов цена может дойти и до той, которую предложил продавец.

Отметим, в Украине также на профильных аукционах можно продать посуду, технику, мебель времен СССР. Ценятся также деньги, медали, оренда. Редкую вещь можно продать за тысячи долларов.

К примеру, сейчас панаму погранвойск времен СССР продают за 1,2 тыс. долларов. А старые офицерские пояса можна продать за тысячу долларов. На аукционах продают даже советские серванты с хрусталем.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинцы могут заработать на продаже ценных монет десятки тысяч гривен. Такие монеты можно получить даже вместе со сдачей.

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