Выплаты ВПЛ перевели на новые правила: кто может потерять помощь

В Украине разработали ряд нововведений касательно выплат средств ВПЛ (внутренне перемещенные лица). В частности, те переселенцы, которым помощь уже назначена, точно будут получать выплаты до конца января 2024 года, то есть 6 месяцев, начиная с 1 августа 2023 года. Также часть ВПЛ рискуют потерять выплаты.

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Об этом говорится в материале Минреинтеграции. Так, 11 июля правительство приняло соответствующее Постановление №332 о выплатах на проживание внутренним переселенцам.

Что изменится для ВПЛ?

Начиная с 1 августа новым получателям пособия выплаты назначаются сроком в 6 месяцев.

Начиная с 1 августа выплаты прекращаются для тех, кто:

1) находятся за границей более 30 календарных дней;

2) фактически вернулись в брошенное место проживания;

3) отбывают наказание в местах лишения свободы;

4) были осуждены за преступления против основ национальной безопасности Украины.

С 1 сентября право на выплаты теряют те, кто в период после вступления в силу Постановления № 332:

1) приобрели транспортное средство, которому менее 5 лет;

2) купили недвижимость на сумму свыше 100 тыс. грн;

3) имеют на депозитном банковском счете средства на общую сумму более 100 тыс. грн;

4) купили иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы на сумму более 100 тыс. грн;

5) имеют в собственности жилье, расположенное на территориях, на которых не ведутся боевые действия и они не являются временно оккупированными.

Будет проведена верификация получателей выплат, по результатам которой определенная часть ВПЛ может прекратить получать выплаты, о чем они будут должным образом уведомлены. Остальным внутренним переселенцам выплаты будут продолжены автоматически, никаких дополнительных действий совершать не нужно.

Как сообщал OBOZREVATEL, по окончании COVID-пандемии в Украине с 1 сентября Сбербанк возобновляет проведение физической идентификации пенсионеров и получателей соцпомощи среди ВПЛ. В случае ее непрохождения выплата средств будет остановлена.

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